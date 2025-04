Lanazione.it - Spiritualità, teatro ed emozioni con la “Passione di Cristo” di San Zeno

Arezzo, 16 aprile 2025 – Una notte traedcon la rappresentazione della Via Crucis di San.Il piccolo paese alle porte della città di Arezzo ospiterà la quarantesima edizione della “di” che, dalle 21 di venerdì 18 aprile, rinnoverà un appuntamento tradizionale con cui rivivere momenti, personaggi, dialoghi e ambientazioni del calvario di Gesù terminato con la crocifissione.L’evento, organizzato dal circolo Acli e dalla parrocchia di San, è stato completamente rinnovato nel testo, nella scenografia e nella processione con la volontà di coinvolgere gli spettatori di tutte le età in un’esperienza ancora più intensa, coinvolgente e attuale.La “di”, a partecipazione libera e gratuita, configura un momento fortemente identitario e aggregativo per l’intera comunità locale, con il coinvolgimento di decine di volontari che sono stati impegnati nei diversi ruoli che spaziano tra preparazione degli abiti, realizzazione degli ambienti storici e recitazione.