Lapresse.it - Rogo Primavalle, La Russa a commemorazione

Ildiè stato ricordato oggi con unaa cui ha preso parte il presidente del Senato Ignazio La: il 16 aprile 1973 persero la vita i fratelli Mattei.La, a margine dellaper i fratelli Stefano e Virgilio Mattei neldella loro casa a, appiccato da alcuni estremisti di Potere Operaio, ha ricordato quei tragici avvenimenti: “Quel giorno c’ero e so come l’abbiamo vissuta. Questa in qualche modo è la testimonianza che non solo noi, adesso, ma tutti possono avere questa memoria. Ed è molto importante, ma non per noi: per tutti, per la pacificazione, per un sentimento che deve accomunare, non solo nei loro confronti ma nei confronti di tutti i ragazzi, qualunque idea avessero o coltivassero, che hanno dato, coscientemente o come loro incolpevolmente e incoscientemente, la vita”.