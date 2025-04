Gli spot in trend su TikTok e le app cinesi prese d’assalto così gli americani provano a sfuggire ai dazi e alla guerra commerciale

Leggi su Open.online

Nellatra Stati Uniti e Cina, i social media sono un fronte di scontro che giorno dopo giorno si infuoca sempre di più. Una sorta di terreno franco, nella rete globale del web, su cui all’apparenza non sembrano avere peso le tariffe – queste sì «reciproche» – imposte da Washington a Pechino e viceversa. E che, di fronte allo spauracchio di un consistente rialzo dei prezzi negli Stati Uniti, sta spingendo centinaia di migliaia dia fare acquisti direttamente sulle appdi e-commerce. Tutte le piattaforme social, in particolaree Rednote, sono ormai sature di brevi video in cui fornitori e produttorisi improvvisano venditori e pubblicizzano in inglese l’alta qualità e i bassi prezzi della merce cinese. Andando di fatto ad aggirare il passaggio tramite intermediari, che dalle fabbriche asiatiche permettevano l’acquisto in America e che sono tra le principali vittime della politica tariffaria al 145% voluta da Donald Trump.