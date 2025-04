Calciomercato.it - La Juve prende il grande flop: si è svalutato di 75 milioni

Leggi su Calciomercato.it

In Spagna sono sicuri: il club bianconero punta il ventiduenne ai margini del Barcellona fresco di qualificazione in semifinale di Champions LeagueUn occhio al presente, l’altro al futuro. Tra mille incertezze, dall’allenatore alla dirigenza, cioè a Giuntoli, lasta iniziando a muoversi in vista del prossimo calciomercato estivo.Lail: si èdi 75(AnsaFoto) – Calciomercato.itA tal proposito dalla Spagna giunge una indiscrezione clamorosa che apre alla possibilità di una operazione tra i bianconeri e il Barcellona, fresco di qualificazione – sudata abbastanza al ritorno in casa del Dortmund – in semifinale di Champions League, dove affronterà la vincente di Inter-Bayern.Secondo ‘todofichajes.com’ il club di Exor ha manifestato un forte interesse per un calciatore ai margini della squadra allenata da Hansi Flick.