Quifinanza.it - L’Inps smentisce il “buco” di bilancio, come funziona la svalutazione dei crediti

ha diffuso un comunicato che specifica che non esiste nessun “” nelle casse dell’Istituto, dovuto alladeiper le misure di saldo e stralcio. Rimane però la delibera del Comitato di Indirizzo e Vigilanza (Civ), che ha sottolineato i danni che la rottamazione di queste cartelle esattoriali apporta al sistema pensionistico.Ildelnon ne viene effettivamente intaccato, ma ciò non toglie che esista la necessità di intervenire per 6,6 miliardi di euro, attraverso la fiscalità generale, per compensare i mancati introiti dovuti alladei.Il comunicato delsul “” nelNella tarda mattinata del 16 aprileha tenuto a specificare una delibera del Civ del giorno precedente, che parlava delladeidell’Istituto dovuta principalmente alle misure di saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, attuate da governi sostenuti da tutte le parti politiche, tra il 2018 e il 2022.