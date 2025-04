Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaabbiamo subito con un incidente sulla via Laurentina all'altezza di Tor San Lorenzo al momento strada chiusa nei due sensi di marcia siamo all'altezza con l'incrocio di via Delle salzare passiamo sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna si rallenta tra laFiumicino l'uscita puntine più avanti tra Ardeatine Tuscolana per il trasporto ferroviario rimane ancora sospesa la circone della lineaPisa tra Ladispoli e Santa Severa i treni alta velocità da Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti infinemar ci informa che a causa delle condizioni meteo avverse oggi alcune corse anticipano la partenza il dettaglio sul nostro sito alla pagina dedicata bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e dalla sala di Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio della