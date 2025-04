Juventusnews24.com - Infortunati Juve, si fermano altri due bianconeri! Da McKennie a Koopmeiners: tutti gli aggiornamenti dopo l’allenamento di oggi. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon, siduenovità dal JTCla seduta odierna. Glintus in campo questa mattina alla Continassa. Come appreso dantusnews24.com, anche, Perin e Mbangula hanno proseguito con il lavoro differenziato. Problemi perdue: Renato Veiga non si è allenato a causa di una sindrome influenzale, mentre Yildiz ha subito nel corso delun trauma contusivo. Le loro condizioni verranno rivalutate nella giornata di domani verso la trasferta di Parma.Leggi suntusnews24.com