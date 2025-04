Ilrestodelcarlino.it - Francesco De Gregori in concerto a Sferisterio live

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 16 aprile 2025 – Il 6 settembreporta a MacerataDecon “Rimmel 2025”. Il titolo del tour del cantautore romano riprende quello del suo album del 1975, ormai diventato un cult della musica italiana, e comprende brani come Pablo, Buonanotte Fiorellino e la stessa Rimmel. Il tour “Rimmel 2025” continuerà con “Teatri palasport club” dall’autunno con una serie di concerti nei teatri italiani, in programma tra ottobre e novembre, per poi proseguire nei palasport di Milano e Roma a dicembre dello stesso anno. Per chiudere questo viaggio musicale, a gennaio e febbraio 2026, Desi esibirà nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta.I biglietti per assistere aldi De, che in ambito organizzativo vede la collaborazione della Elite Agency Group e Alhena Entertainment (info: 0871 685020), saranno in vendita già da oggi, mercoledì 16 aprile, alle 16 su www.