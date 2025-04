Laprimapagina.it - Nicotera. Comerci: un branco di cinghiali attacca e uccide un cavallo

di Enzo*“Opposizione Civica” – Il PortavoceQuanto si è verificato l’altra sera a, Località Filippella, ha dell’incredibile. Undi, non di lupi, composto da decine di unità,un giovane. Il fatto, di una gravità inaudita, preoccupa non poco i cittadini, i quali, a ragione, si sentono in grave pericolo. Chiunque si potrebbe trovare, anche sotto casa, circondato dagli ungulati assassini con il rischio reale della propria vita. Pertanto, non bisogna sottovalutare il problema, è urgente e necessario che gli organi preposti si attivano per venirne a capo della gravissima situazione. Purtroppo, notiamo, con preoccupazione, guardando l’Albo Pretorio online del Comune, che ancora non è stata avviata nessuna iniziativa a proposito. Eppure il Comune, con i suoi organi, è il primo attore istituzionale che dovrebbe adoperarsi per la risoluzione del problema non trascurando nemmeno la possibilità di creare una specifica “Unità di Crisi”, allertare la Protezione Civile e valutare la possibilità di chiedere aiuto al Prefetto della provincia.