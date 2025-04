Lettera43.it - Bialetti diventa cinese alla faccia del Made in Italy, il buco di Rai Quirinale e la Nutella di Meloni: le pillole del giorno

Il bisiness, si sa, non guarda ina niente e a nessuno. Nemmeno alle “feste” comandate. Accade così che solo 24 ore dopo la celebrazione della Giornata nazionale delinnata, come spiegato dal ministro Adolfo Urso, per «riconoscere il talento, la visione e la tenacia di milioni di imprese e lavoratori italiani» che «ogni, con orgoglio, portano nel mondo prodotti straordinari, simbolo di qualità e di eccellenza del saper fare italiano, frutto di storie uniche, di creatività, passione e dedizione», il nostro Paese perda un altro pezzo della sua storia imprenditoriale. Mercoledì infatti la Nuo Capital, holding lussemburghese che fa capo al magnate hongkonghese Stephen Cheng, ha acquistato il 78,56 per cento delle azioni di, marchio di caffettiere entrato nell’immaginario collettivo, che nel 1919 brevettò la moka.