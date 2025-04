Quotidiano.net - Borse europee deboli: attesa per le parole di Powell dopo dati inflazione

Leproseguonoin vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Il colpo subito da Nvidia sulle esportazioni in Cina, il calo degli ordini di Asml e le tensioni commerciali hanno influenzato negativamente i mercati.dell', tra gli investitori c'èper ledel presidente della Fed, Jerome, che arriveranno in serata. Sul fronte valutario il dollaro resta debole sulle principali valute internazionali. Gira in calo l'oro ma resta poco sopra i 3.300 dollari l'oncia.L'indice stoxx 600 cede lo 0,8%. In calo Milano (-0,7%), Francoforte e Parigi (-0,55%), Madrid e Londra (-0,3%). Sui principali listini pesa il comparto dei microchip (-2,5%). Male anche le auto (-1,1%) e il lusso (-0,7%).le banche (-0,2%). Seduta positiva per le utility (+0,9%), con il prezzo del gas che sale a 34,78 euro al megawattora.