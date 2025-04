Amica.it - Dior sfila a Kyoto e crea un trucco rosa, in sintonia con il Giardino di Toji

Unpensato per l’autunno 2025, fortemente primaverile. È il make up che è sbocciato sul volto e, in particolare, sugli occhi delle modelle dellatato da Peter Philips, Direttore dell’Immagine e dellazione del Make up, per la collezione Fall 2025 di Maria Grazia Chiuri, è composto di una carnagione fresca e occhi sottilmente accentuati.Incromatica perfetta con il colore dei petali dei fiori deldi, dove lata ha avuto luogo. Scopriamo i dettagli del make up, direttamente dalle parole del suotore.ta: ile primaverile, incon i fioriA una prima osservazione, si potrebbe pensare che il fard, invece di soffermarsi sugli zigomi sia migrato per andare a colorare palpebre e contorni degli occhi.