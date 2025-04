Ilgiorno.it - Il segno di Paola Marella, a Milano l’iniziativa benefica “A cura di Paola”: “Fare qualcosa per gli altri è il modo migliore per ricordarla”

, 16 aprile 2025 – È dedicata a supportare i progetti della Fondazione- appena creata in ricordo dell'architetta e volto tv, scomparsa il 20 settembre scorso a 61 anni - la prima edizione di "Adi", iniziativa a scopo benefico che si terrà dal 9 all'11 maggio a, al Salone dei Tessuti in via San Gregorio 29, messo a disposizione dalla Famiglia Galtrucco.La battaglia contro il cancroL’architetta milanese si è spenta dopo una lunga battaglia contro il cancro. Una donna di grande garbo, gusto, eleganza che si è fatta conoscere e amare dal grande pubblico per i primi reality dedicati alla casa (“Cerco casa disperatamente”, solo per citarne uno). "Siamo stati compagni di viaggio e antesignani di questa nuova televisione che, tra il mondo suo dell’immobiliare e il mondo mio della cucina ha preso piede 20 anni fa” aveva ricordato l’amico e collega Alessandro Borghese, nel giorno del suo funerale.