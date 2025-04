Romadailynews.it - Il Compleanno di Roma 21 aprile 2025: le iniziative della Capitale

Spettacoli, concerti, lezioni, performance, attività per le bambine e i bambini e molto altro. Il 21prossimo, nel giorno del 2778°dell’Urbe, il Colle Capitolino si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, pronto a ospitare una giornata di eventi culturali gratuiti dedicati alla storia di.Ospite specialemanifestazione il gruppo folk-rock Il Muro del Canto che chiuderà la giornata di festa con un concerto in Piazza del Campidoglio, ai piedi dei Musei Capitolini, aperti ed eccezionalmente gratuiti per le residenti e i residenti ae nella Città Metropolitana.Programma completo scaricabile qui, 15– Sarà una festa per tutte le cittadine e i cittadinini quella che si appresta a vivere la Città dinel giorno del suo 2778°