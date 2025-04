Ilrestodelcarlino.it - Bologna, bimba morta nell’incidente sulla Bazzanese: il padre positivo a cocaina e alcol. Ancora grave il fratellino

, 16 aprile 2025 –per un tasso pari a quattro volte superiore a quello consentito, alta anche la concentrazione dello stupefacente. Sono i risultati relativi alle analisi effettuate su Marco Cavallari, 49 anni,di Melissa, ladi 12 anni,nel tremendo frontale di venerdì 11 aprile: l’uomo era alla guida dell’autoquale, oltre alla figlia, viaggiava anche ildi otto anni,ricoverato al Maggiore, in gravi condizioni.Lo schianto con 2 vittimeLo schianto era avvenuto all’incrocio tra via Risorgimento e via Mario Alicata. L’auto di Cavallari, una Hyndai, avrebbe invaso l’altra corsiaquale viaggiava una Nissan Qashqai, alla cui guida c’era Ileana Gaspari, 70 anni, residente a Sasso Marconi,sul colpo.