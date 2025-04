Oasport.it - LIVE Giro d’Abruzzo 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Petilli e Zoccarato al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 I corridori stanno adesso affrontando una sezione pianeggiante, preludio di una salita non categorizzata.13.28 In testa alla corsa ci sono sempre Samuele(Team Polti VisitMalta) e Simone(Intermarché – Wanty).13.25 85 chilometri all’arrivo.13.22 Nel frattempo il gruppo accelera e va a riprendere i contrattaccanti.13.19si è aggiudicato il GPM ed è virtualmente leader della classifica.13.15 I primi inseguitori sono a 30” dalla vetta della corsa. Gruppo a 1’10”.13.10 Filip Gruszczynski (Biesse – Carrera – Premac) e Federico Guzzo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank) si sono lanciati all’inseguimento.13.06 Scollinano sul GPM i due fuggitivi,.13.04 Nonostante le salite media della prima ora superiore ai 40 km/h.