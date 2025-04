Lapresse.it - Roland Garros 2025, 12 italiani nel tabellone principale

E’ stata annunciata l’entry list dell’edizionedel, che si terrà dal 19 maggio all’8 giugno a Parigi. Dodici glial momento sicuro di un posto nelagli Open di Francia, in attesa delle wild card e della conclusione delle qualificazioni: nove in singolare maschile, tre in singolare femminile. In singolare maschile ci saranno gli attuali nove Top 10 azzurri: Jannik Sinner (numero 1 ATP), Lorenzo Musetti (11), Matteo Berrettini (33), Flavio Cobolli (36), Matteo Arnaldi (42), Lorenzo Sonego (44), Luciano Darderi (47), Mattia Bellucci (67), Francesco Passaro (98). In singolare femminile guida il trio azzurro la finalista della scorsa edizione Jasmine Paolini (n. 6 WTA). Nell’entry list anche Lucia Bronzetti (58) e Elisabetta Cocciaretto (89)., restano da assegnare 24 posti con wild card e qualificazioniSono ammessi nei due tabelloni i primi 104 giocatori e le prime 104 giocatrici iscritte in base alla classifica di lunedì 15 aprile.