Il pesce velenoso ora nuota nel Mar Adriatico e può uccidere (se mangiato)

Moltoe aggressivo. Quello che ad una prima occhiata può sembrare uncomune è in realtà un potenziale killer per l’uomo e per la fauna marina. Si tratta delpalla argenteo (Lagocephalus sceleratus), una specie ‘aliena’ altamente velenosa originaria degli oceani Indiano e Pacifico. È arrivato nel Mediterraneo nel 2003 attraverso il Canale di Suez e adesso è stato avvistato anche nel Mar. Ma cosa sappiamo di questa specie particolarmente minacciosa?L’incontro ravvicinato e la brutta sorpresa per due pescatori croati in IstriaNelle scorse settimane, al largo dell’incantevole baia di Medulin, in Istria, due pescatori croati hanno catturato un esemplare dipalla argenteo. Una volta a bordo, l’animale, lungo oltre mezzo metro, si è gonfiato emettendo un suono simile a un grugnito, un tipico comportamento di difesa, ma anche un chiaro segnale: meglio stare alla larga da lui.