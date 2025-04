Lopinionista.it - La sottile malinconia dei personaggi di Costantino Massoli, tra Espressionismo e Realismo Magico

Alcuni artisti hanno la particolare capacità di entrare in profonda connessione con l’animo dei soggetti osservati che poi divengono protagonisti di un’opera; scavare all’interno delle espressioni rubate nei momenti in cui sono sovrappensiero o semplicemente ignorano di essere oggetto di attenzioni da parte di qualcuno, perché intenti a percorrere quel cammino di quotidianità che costituisce la loro modesta esistenza, richiede sensibilità e desiderio di andare oltre il visibile per interpretare tutto quel non detto che tuttavia traspare se filtrato dallo sguardo di un autore in grado di far emergere la loro essenza più autentica. Il protagonista di oggi ha esattamente questo tipo di approccio all’osservazione che precede l’atto pittorico, rendendo protagonisti gli umili, spesso invisibili in una società contemporanea votata al successo e all’edonismo, attraverso uno stile personale e coinvolgente.