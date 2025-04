Oasport.it - Internazionali d’Italia Roma 2025: gli italiani nel tabellone principale. Le wild-card assegnate

Tra aventi diritto e, in attesa dell’esito delle qualificazioni, per le quali non sono state ancora rilasciate entry list femminile ed inviti per entrambi i tabelloni cadetti, al momento sono già 19 gliammessi ai main draw deglidi tennis.Aldell’ATP Masters 1000 saranno al via almeno 12 azzurri, tra gli 8 aventi diritto per classifica, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Mattia Bellucci, e le 4, andate a Federico Cinà, Fabio Fognini, Luca Nardi e Francesco Passaro.Nel main draw del WTA 1000, invece, vedremo all’opera almeno 7 italiane, con 2 azzurre entrate per classifica, ovvero Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, ed altre 5 che hanno ricevuto un invito, ovvero Nuria Brancaccio, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Giorgia Pedone e Lucrezia Stefanini.