Siani torna a teatro con ‘Fake news’ debutto il giorno di Natale

Tempo di lettura: 3 minutiDebutterà a partire dal prossimo 25 dicembre alDiana di Napoli FAKE NEWS, il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da ALESSANDROe prodotto da Best Live che, il prossimo anno, sarà poi in tour nei principali teatri italiani.Queste le prime date del Live Tour 2026 prodotto da Best Live e organizzato da Anni 60 produzioni:31 gennaio ANCONAdelle Muse1 febbraio ANCONAdelle Muse3 febbraio MILANO TAMArcimboldi7 marzo ROMA Auditorium della Conciliazione8 marzo ROMA Auditorium della Conciliazione14 marzo BARITeam15 marzo BARITeam20 marzo TORINOAlfieri21 marzo TORINOAlfieri22 marzo TORINOAlfieri17 aprile FIRENZEVerdi18 aprile BOLOGNAEuropAuditorium19 aprile BOLOGNAEuropAuditoriumI biglietti saranno disponibili da oggi mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 16.