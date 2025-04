Ilfattoquotidiano.it - Mistero in Cina: l’ex bomber in Turchia muore cadendo dall’11esimo piano. La polizia valuta tre possibilità

Aaron Boupendza, ex giocatore dell’Hatayspor con cui ha vinto il premio di capocannoniere della stagione 2020-21 della Super League turca, è morto all’età di 28 anni dopo essere cadutodel condominio in cui alloggiava durante la sua esperienza calcistica in. Secondo le prime ricostruzioni, l’attaccante gabonese, che attualmente giocava per il club cinese Zhejiang FC, è caduto dall’appartamento nel condominio in cui viveva, ma i motivi sono ancora avvolti dal.Le autorità hanno avviato un‘indagine e sul caso hanno diversi sospetti. Secondo i rapporti, lacinese sta ipotizzando tre possibili scenari: suicidio, caduta accidentale e omicidio. È da considerare che il fratello di Boupendza era presente nell’appartamento al momento dell’incidente e, secondo quanto riferito, i due stavano discutendo.