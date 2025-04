Iodonna.it - Il cliente al centro della vacanzam, entrare in contatto con la natura, questo il tipo di turismo che vuole promuovere la società Club del Sole.

Milano, 15 apr. (askanews) – È l’ospite a plasmare il futuro indel, punto di riferimento in Italia per ilopen-air. Villaggi definiti luoghi unici tra, divertimento e qualitàvita. È stato un anno chiave il 2024, con investimenti costanti su posizionamento, tecnologia e disintermediazione. “delè un’azienda che negli ultimi anni sta crescendo molto, si sta ponendo obiettivi ambiziosi sulla crescita sia per linee esterne che per linee interne, quindi stiamo investendo tanto per acquisire e creare maggiore eterogeneità a livello di gruppo e concretizzare la nostra presenza all’interno delle regioni italiane in cui siamo già presenti con delle strutture e stiamo cercando di ampliare il nostro panorama a favore dei nostri clienti in altre regioni italiane, al fine di creare sempre più prodotto da proporre poi alla nostrala”, afferma Francesco Giondi, amministratore delegato didel