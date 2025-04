Fiumicino un nuovo look per la sede comunale

Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

, 16 aprile 2025- Saranno necessari due mesi di lavori per dare unvolto agli spazi esterni delladi, situata in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che, oltre alla sistemazione degli ambienti interni, punta a riqualificare tre aree oggi poco valorizzate ma ritenute cruciali per la fruibilità e il decoro dell’edificio pubblico: le due chiostrine, il Piazzale Unione Europea e la terrazza superiore.Il progetto, che prevede una spesa complessiva di 390.778,25 euro, è stato approvato con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, la funzionalità e l’aspetto architettonico dell’intero complesso municipale. A confermare la fattibilità dell’intervento è stata una dettagliata relazione tecnica firmata dall’architetta Luana Vacca, responsabile unico del procedimento, che ne ha sottolineato la sostenibilità economica, ambientale e urbanistica.