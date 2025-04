Dilei.it - Che Dio ci aiuti 8, Ambrosia Caldarelli: “Cristina mi ha divertita. Con Pietro qualcosa accadrà”

Leggi su Dilei.it

Classe 2000,sta conquistando il grande pubblico televisivo, interpretando in Che Dio ci, una delle ragazze accolte nella Casa del Sorriso da Suor Azzurra (Francesca Chillemi) e Lorenzo (Giovanni Scifoni).La storia (non ancora concretizzata) tra(Tommaso Donandoni) sta lasciando con il fiato sospeso i fan di Che Dio ci, sempre molto esigenti nei confronti dei personaggi nuovi che entrano a far parte della grande famiglia di una delle serie di Rai 1 più seguite.Fonte: Lorenzo TalianiE poi c’è quello spot della Alfa Romeo di cui è protagonista che ha attratto l’attenzione di tutti. Disentiremo sempre più spesso parlare, ritrovandola magari nei panni diin Che Dio ci9, anche se ci ha confessato che lei per ora non ne sa niente.