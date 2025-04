Liberoquotidiano.it - Carmen Russo, "ci ha provato con me": gelo dalla Balivo

"Respinsi Alain Delon per amore di Enzo Paolo Turchi". Nello studio di Caterinaa La volta buona, su Rai 1, si parla di amori e tradimenti esvela la rinuncia che ha fatto per salvaguardare la storia con il marito. Non è stata l'unica, però. Anche Andrea Roncato, il celebre attore comico bolognese seduto accanto a lei in trasmissione, "ci haanche con me". Le parole dellastrappano un sorriso a Roncato. "Io non l'ho evitato perché lui è sempre stato gentile, molto gentiluomo ma io non ho mai ceduto, assolutamente".Con Delon forse il rischio è stato maggiore: "Quando l'ho conosciuto mi sono gelata guardandolo negli occhi perché lui era bellissimo, aveva molto fascino ma io stavo vivendo una storia meravigliosa con Enzo Paolo e sono sicura che le cose con Alain non sarebbero andate bene, invece, con mio marito la storia continua da più di 40 anni e sono molto innamorata".