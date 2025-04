Justcalcio.com - “Spero che possa venire, è sempre stato un grande fan”

2025-04-15 18:02:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:Roma è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione E dal club “GiaLorossi” alcuni nomi sono gestiti per raggiungere la panchina. Tra l’ondata di voci, l’eterno capitano romano, Francesco Totti, Elgió nella sua preferita, decompplice di . Carlo Ancelotti!In un’intervista con Fabrizzio romano“Il Capitano” ha detto l’attuale allenatore del Real Madrid È il suo candidato principale a guidare “La Loba”, mettendo in evidenza anche il suo passato per la capitale italiana nel suo palco da calciatore. Inoltre, l’ex calciatore Ha parlato della sua firma fallita per il Merengue Club, la situazione di Nico Paz e il suo fallito desiderio di giocare con Ronaldo Nazario.