Assisi–Spello: completati i lavori sulla Provinciale 249 per una viabilità più sicura

Migliora latra Assisi e Spello grazie ai recenti interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della Strada249. I, finanziati dalla Provincia con un investimento di circa 500.000 euro, hanno interessato l’intero tratto stradale che collega i due comuni, punto strategico per gli spostamenti locali e per il turismo.L’intervento ha riguardato principalmente la stabilizzazione delle pareti laterali della carreggiata, soggette in passato a dissesti e cedimenti. In quest’ottica sono state installate reti paramassi, utili non solo a prevenire smottamenti ma anche a favorire l’inerbimento delle scarpate, migliorando l’integrazione ambientale delle opere.Oltre a ciò, è stato completamente ripristinato il piano viario, con la posa di nuovi manti d’asfalto e l’esecuzione di bitumature, interventi mirati a garantire una maggiore scorrevolezza e durata nel tempo.