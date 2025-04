Romatoday.it - Dramma in pineta: trovato cadavere in una baracca

Leggi su Romatoday.it

fra Ostia e Casal Palocco. Ildi un uomo è stato, intorno alle 18:30 di ieri, martedì 15 aprile, all'interno di un'area boschiva in via dei Pescatori, dove si trovano diverse baracche. L'uomo, un romeno di 56 anni in Italia senza dimora, sarebbe morto per cause naturali.