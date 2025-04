Ilfattoquotidiano.it - Sara Curtis non si ferma più: la 18enne realizza il record italiano nei 50 metri stile libero

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si ripete agli Assoluti di nuoto in corso a Riccione. Lapiemontese, all’indomani delto nei 100in 53?01 (battendo il precedente primato stabilito da una certa Federica Pellegrini nel 2016) hato un nuovonei 50, nuotati in batteria in 24?52, quattro centesimi meglio del primato che già le apparteneva. Nel pomeriggio di oggi 16 aprile, quando sono in programma le finali,cercherà di migliorarsi ulteriormente.In questa gara è campionessa europea juniores in carica e l’ascesa delle graduatorie mondiali assolute tra le grandi sembra sempre di più alla sua portata. E questione di poco tempo. Ieri, 15 aprile, allo Stadio del Nuoto di Riccione,ha scritto una nuova pagina del nuotoavendo battuto ilche apparteneva a Federica Pellegrini con le sue solite frequenze eleganti di un talento dai confini illimitati.