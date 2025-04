Lanotiziagiornale.it - La Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che il termine “donna” si riferisce al sesso biologico e non a quanto riportato sui documenti

Ladelhaoggi, con una sentenza storica, che la definizione legale di “” contenuta nell’Equality Act del 2010 si basa sul, e non susul certificato di nascita di una persona, nemmeno se modificato da un Certificato di Riconoscimento di Genere (GRC).Il pronunciamento è giunto in risposta a un ricorso presentato dal gruppo For Women Scotland (FWS) contro l’interpretazione adottata dai ministri del governo scozzese, che facevano riferimento allegale dichiarato, e non a quello, nell’applicazione delle tutele previste dalla normativa.“La decisione unanime di questaè che i termininell’Equality Act del 2010 si riferiscono a unabiologica e al”, ha dichiarato Lord Hodge leggendo il verdetto, sostenuto anche da Lady Rose e Lady Simler.