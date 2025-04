Unlimitednews.it - La rinoplastica, perché è importante correggere un naso che invecchia

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Laè un intervento chirurgico finalizzato a modificare la forma e la struttura del. Può essere eseguita per migliorare l’armonia del volto,difetti congeniti o conseguenze di traumi, risolvendo anche problemi respiratori. Nella stessa seduta operatoria è infatti possibile ridurre la dimensione dele modificare la forma del dorso, della punta e delle narici, ma anchela deviazione del setto nasale, la valvola e l’ipertrofia dei turbinati. Il risultato è unpiù armonioso e una respirazione migliore, fondamentale per la qualità del sonno e in generale la salute. “Il tempo ci modifica ilnella formaavvengono delle modifiche strutturali dovute all’mento dei tessuti e queste modifiche strutturali inevitabilmente portano non solo all’alterazione della forma, tendenzialmente si ingrandisce e tende a cadere verso il basso, ma provoca anche dei problemi di tipo funzionale”, ha detto Francesco Klinger, professore associato di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica all’Università degli Studi di Milano, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.