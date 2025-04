Secoloditalia.it - Il murale per Stefano e Virgilio Mattei emoziona oltre il ricordo: racconta una storia che ora appartiene alla Nazione

Quello che si prova quando, percorrendo via Bernardo da Bibbiena a Primavalle, compare ilche ritraeè «una grande emozione». L’espressione è stata ricorrente nelle conversazione dei tanti che si sono ritrovati per ricordare, come ogni 16 aprile, i due figli di Mario, il segretario della sezione locale del Msi, che morirono assassinati in questa data, 52 anni fa, nel rogo appiccatoloro casa dai militanti di Potere operaio Achille Lollo, Manlio Grillo e Marino Clavo. Chi c’eracerimonia conosce la, lo strazio di una famiglia e di una comunità, la costerdi non aver avuto giustizia, l’impegno per la memoria. Di tutto è partecipe. Come lo è del conforto di questa giornata. Ma ilnon è solo per loro, non è solo per la sorella Antonella, che con il figlio Federico e il supporto economico e burocratico della Regione Lazio ha reso possibile questo «ritorno a casa» dei fratelli