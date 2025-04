Ilfattoquotidiano.it - Addio a Google.it: chiudono le versioni nazionali del motore di ricerca. Cosa succede adesso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È ufficiale: tutte ledeldisaranno chiuse, inclusa quella italiana col dominio “.it”. A renderlo noto è stata la stessa azienda attraverso i suoi canali social: una transizione, si legge, “che avverrà gradualmente nei prossimi mesi”, senza che ciò causi conseguenze rilevanti sull’esperienza in rete degli utenti. Una decisione “rivoluzionaria” per le strategie di lavoro del colosso tecnologico, ora deciso a rafforzare il traffico dati e la navigazione su un unico sito:.com.La cancellazione dei dominidirientra, scrive Tom’s Hardware, in un più strutturato progetto di “semplificazione” dell’architettura tecnica e di riduzione dei costi di mantenimento di svariati domini e altrettanto numerose configurazioni. E non comporterà, rassicura l’azienda, la fine dell’esperienza localizzata dell’utente: dunque, la capacità didi offrire risultati pertinenti e personalizzati a seconda della posizione geografica resterà invariata.