Arezzonotizie.it - Si sveglia avvolto dalle fiamme: così è stato salvato da un vigile del fuoco fuori servizio

Leggi su Arezzonotizie.it

Le sue condizioni sono gravi anche se, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Rimane ricoverato all'ospedale Cisanello di Pisa il 64enne, cittadino non italiano, rimasto coinvolto nell'incendio che la scorsa notte si è sviluppato all'interno di uno degli appartamenti di una palazzina ad.