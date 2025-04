Ilrestodelcarlino.it - Frana a Boccassuolo, 15 persone evacuate. In una notte il terreno è avanzato di 100 metri

Modena, 16 aprile 2025 – Continua ad avanzare ladi due chilodi Palagano dove quindicisono stateda dieci unità abitative. Le evacuazioni sono state applicate a seguito di un’ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Alberto Braglia, che in una nota della Provincia di Modena parla di “una situazione che continua ad essere estremamente critica”.Allerta arancione domani in Emilia-Romagna: le zone più colpite dal maltempoLascorsa, fa sapere ancora l’ente, il movimento franoso èdi altri 100verso valle, avvicinandosi appunto alle abitazioni che sono state sgomberate. Sono sempre presenti sul posto, oltre sindaco di palagano Fabio Braglia e ai tecnici del Comune e della Protezione civile regionale, alcune ditte della zona per una serie di interventi emergenziali con lo scopo contenere il movimento di fango e detriti, che si sta riversando verso valle e incanalare il deflusso dell’acqua.