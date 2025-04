Liberoquotidiano.it - Ultima Generazione blocca via Palmanova: la clamorosa sentenza

Voletere il traffico e impedire alle persone di andare a lavorare o tornare a casa? Prego, accomodatevi pure. Ve li ricordate degli attivisti diche nell’ottobre del 2022 si erano seduti nel bel mezzo di viaimpedendo il passaggio alle automobili esponendo cartelli con la scritta “, No Gas No Carbone”? Ebbene sono stati tutti e cinque assolti dal giudice perché «il fatto non sussiste». Gli attivisti erano finiti sotto processo a Milano per aver occupato la carreggiata di via, non una stradina qualsiasi ma una delle principali arterie viabilistiche che collegano il centro città con la Tangenziale Est.Intendiamoci, il PM aveva già chiesto l’assoluzione per tutti, portando avanti solo la richiesta di condanna a 2 mesi per uno solo di loro, ma per un altro reato: la violazione di un foglio di via del Comune di Milano.