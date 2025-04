Anteprima24.it - Beccato con più di un chilo di cocaina: trentenne finisce in galera

Tempo di lettura: < 1 minutoNel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nel corso di un servizio di vigilanza stradale svolto nel pomeriggio dell’11 aprile, sull’Autostrada A3, Salerno-Pompei-Napoli, gli agenti della Polizia Stradale di Angri hanno fermato per un controllo un’autovettura.Insospettiti dall’atteggiamento fortemente insofferente del conducente, che appariva nervoso, sostenendo di avere molta fretta, i poliziotti hanno deciso di operare ulteriori approfondimenti investigativi, rinvenendo, nel vano motore del veicolo, 1e 217 gr.di, che è stata sottoposta a sequestro.A.V.napoletano incensurato, che viaggiava da solo a bordo dell’auto, è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida.