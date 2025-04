Quotidiano.net - Usa, senzatetto vince un milione di dollari con un gratta e vinci

Roma, 16 aprile 2025 – Undella California ha vinto undigrazie a un ‘’ comprato in un negozio di liquori. Viveva per le strade e ora ha unin tasca: la fortuna ha guardato proprio chi pensava di essere invisibile. E ora, l’uomo è pronto a costruirsi una nuova vita. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thrifty Beaches Headquarters (@thrifty.beaches) Il ‘nteIltore, che ha deciso di non rivelare il suo nome e cognome, aveva acquistato il ‘’ Triple Red 777 da Sandy’s Deli-Liquor, situato a San Luis Obispo.