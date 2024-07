Lucchese - La nuova stagione Ferrarese | Il calendario? Penso solo al Pineto L’importante sarà partire con il piede giusto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Lainizierà il proprio cammino con la trasferta diil 25 agosto. Un avvio tutto sommato facile, anche se tutte le partite saranno da affrontare una alla volta, con il massimo impegno, perché ciascuna può nascondere insidie. Per vedere il debutto al "Porta Elisa" degli uomini di Gorgone cida attendere la domenica successiva, quando arriverà il Gubbio. Alla terza giornata un altro big-match quello contro la Spal, al "Paolo Mazza" di Ferrara. Il mese di settembreun mese intenso, con Rimini in casa alla quarta giornata e, poi, trasferta ad Ascoli. Nel turno infrasettimanale della sesta giornata a Lucca arriverà la Pianese e, quindi, ciil primo derby stagionale e, la domenica successiva, il 29, il Milan Futuro, per una doppia sfida casalinga.