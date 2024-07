Thomas Crooks è ancora un mistero | caccia al movente dell’attentatore di Trump

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 luglio 2024 – C’è l’inchiesta e c’è lo scaricabarile. L’attentato a Donaldmobilita i migliori investigatori dell’Fbi e al tempo stesso alimenta lo scontro interno tra apparati di sicurezza. La ricostruzione minuziosa dei fatti non può prescindere dalla domanda sovrana: come abbia potuto il 20enneMatthewsalire sul tetto di un edificio, definito "potenzialmente vulnerabile" secondo una fonte interna del Secret Service sentita dalla Nbc , e appostarsi in posizione da cecchino a 148 metri dal palco del candidato presidente senza che gli agenti specializzati lo notassero. "La sicurezza e il pattugliamento dell’area erano responsabilità della polizia della Pennsylvania", dichiara Anthony Guglielmi, portavoce dell’agenzia incaricata di difendere presidenti e candidati.