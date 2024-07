Nuovo delirio Salis straparla di carceri contro il governo Meloni | un manifesto di supercazzole E c’è chi la fa nera

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ci risiamo, cambiano il tema e lo spunto del comizio social di turno firmato dalla pasionaria Avs Ilaria, che stavolta torna sulla scena social affidando a Instagram uno straripanteideologizzato e ideologizzante in cui non si parla di case da occupare abusivamente, in spregio di legge e diritti di cittadini e inquilini regolari. Ma di, e del problema del sovraffollamento che la neo eurodeputata di sinistra propone di risolvere lanciando la supercazzola di un «realismo abolizionista» con cui «intervenire in modo strutturale». Insomma, siamo alle solite, perché anche cambiando l’ordine dei fattori, il risultato non cambia: iloratorio ha sempre lo stesso tono indottrinante, punteggiato a suon di insulti acrimoniosi fatti passare per critiche.