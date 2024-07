Moto Gp stravolto il calendario | annullato il Kazakistan si correrà due volte a Misano – Le date

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Cambia ancora ildellaGp. Questa volta, si spera, in maniera definitiva. Dopo le cancellazioni dei Gran Premi in Argentina e in India, l’organizzazione (FIM, l’IRTA e Dorna Sports) ha annunciato che il Gp di Sokol, in, è ufficialmente. Il tutto è legato ai vari problemi operativi e logistici causati dalle violente inondazioni che nel mese di maggio avevano messo in ginocchio la popolazione kazaka: le stesse che avevano portato al rinvio del gran premio in programma inizialmente per il weekend 14-16 giugno. Proprio la tappa di Sokol avrebbe dovuto prendere il posto di Buddh: così, invece, non sarà. Ecco, dunque, la novità: al suo posto, alWorld Circuit Marco Simoncelli andrà in scena la quattordicesima tappa, dal 20 al 22 settembre.