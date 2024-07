Turismo in Norvegia la via artica alla sostenibilità passa dallo Snowhotel di Kirkenes

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Dormire in stanze di ghiaccio, tra sculture di neve e passi ovattati, in estate come in inverno. Immergersi in quanto la natura ha da offrire all'altezza del 69° parallelo nord, lì dove tra il 21 novembre e il 21 gennaio tutto è avvolto nel buio della notte polare ma tra maggio e luglio il sole non tramonta mai. E nutrirsi a km 0, con i prodotti frutto della pesca e della caccia e di ciò che cresce a questa latitudine. E' la via, cheanche attraverso l'esperienza offerta dal primo albergo al mondo completamente fatto di ghiaccio e aperto 365 giorni all'anno, lodi, in. Una cittadina all'estremo nord-est del paese, a una manciata di chilometri dal confine con la Russia, diventato esso stesso un'attrazione turistica ma, di questi tempi, valicabile solo dai pochi residenti della zona e per poco tempo.