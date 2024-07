Qui lumezzane Mercato rossoblù Ecco Ferro e Lipari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilcontinua il lavoro per completare un organico che possa inserirsi tra i protagonisti del prossimo campionato di serie C. Dopo la conferma indi due importanti pedine per la difesa come Pogliano e Regazzetti, la società guidata dal presidente Caracciolo ha messo a segno due colpi importanti in attacco. Sono ufficialmente nuovi giocatori valgobbini due giovani di sicuro interesse come Mirco, punta del 2002 di scuola juventina che conosce già bene la categoria, e Matteo(nella foto), attaccante del 2004, che nell’ultima stagione ha fatto il suo esordio in B con il Brescia ed è pronto a trasformare l’esperienza con ilnel trampolino di lancio della sua carriera.sarà legato alfino al 2027, col Brescia che si è riservato il diritto di riacquisto.