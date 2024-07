Genoa infortunio per Ekuban in amichevole | problema alla schiena

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Calebnon ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione con il, infortunato nel corso della primaestiva. L’attaccante al servizio di Alberto Gilardino, infatti, appena dopo aver siglato una doppietta contro il Fassa Calcio in un test pre-campionato, ha richiamato l’attenzione dello staff medico rossoblu per unfisico, in seguito a un tap-in di tacco su assist di Zanoli valso il 13-1 contro la compagine di Prima Categoria, si è accasciato a terra per via di un movimento innaturale, subito ravvisato dal portiere del club dilettantistico avversario. I medici delhanno preferito consigliare a Gilardino una sostituzione, avvenuta pochi secondi dopo, probabilmente precauzionale: al posto di, in campo meno di un quarto d’ora nel secondo tempo, è entrato il compagno Papadopoulos, in rete successivamente.