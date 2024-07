Terremoto intorno a Sinner | l’annuncio spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 13 luglio 2024): le parole del presidente della FITPno. Ecco quello che ha detto Binaghi commentando il momento Diciamolo chiaramente: forse nemmeno i più ottimisti avrebbero pensato ad un momento come questo per il tennis italiano.numero uno del mondo, Musetti in semifinale a Wimbledon, e Jasmine Paolini in finale sempre nello stesso torneo dopo aver conquistato quella del Roland Garros. Insomma, è tutto davvero clamoroso. Jannik, numero uno del Mondo (Lapresse) – Ilveggente.itIl risultato ovviamente non può che rendere felice Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Super Tennis, parlando ovviamente non solo di quello che sta riuscendo a fare, ma anche di quello chegli altri atleti stanno mettendo in campo.