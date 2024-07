Il nodo della crittografia è arrivato al pettine della Ue L’analisi di Monti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 13 luglio 2024) Il dibattito sulla, pur senza guadagnare le luciribalta, continua serrato nella comunità degli addetti ai lavori. Di nuovo, in realtà, non c’è molto perché non ci si è allontanati dalle posizioni che maturarono agli inizi degli anni ’90 relativamente alla necessità di avereindebolita, fornire alle forze di polizia accessi privilegiati alle centrali e alle reti telefoniche, progettare metodi che consentono l’interfacciamento con sistemi di intercettazione. Da questo punto di vista, il First Report on Encryption è uno strumento utile per capire a che puntocurva si trova il processo di depotenziamento di alcuni utilizziche costituiscono un ostacolo a volte insormontabile per le attività delle forze di polizia e dei servizi di intelligence.