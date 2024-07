Nel mirino della Ue X di Elon Musk rischio mega multa

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 12 luglio 2024) In un'estate caratterizzata da un crescente interventismo nei confronti dei giganti digitali statunitensi, la Commissione europea ha puntato i riflettori su X, il social network acquisito negli ultimi anni da. La piattaforma è accusata di una serie di gravi violazioni delle recenti normative europee sui servizi digitali, tra cui l'uso ingannevole delle utenze "certificate".Il portavoceCommissione europea, Thomas Regnier, ha espresso preoccupazioni riguardo la gestione degli account verificati su X: "Le spunte blu non devono, infatti, verificare gli account su X, non devono influenzare o manipolare gli utenti. Quindi l'autenticità deve essere verificabile e deve rispettare il regolamento sui servizi digitali. Questo, secondo una nostra analisi preliminare, non pare il caso," ha spiegato Regnier.