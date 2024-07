Rossella Brescia e Luciano Cannito si sono lasciati | l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 11 luglio 2024)e il compagnosi, almeno stando a un’indiscrezione. Se fosse confermata, si tratterebbe dell’ennesima separazione di questo 2024 piuttosto funesto per le relazioni di lunga data. A fronte di grandi cerimonie – vedi quella di Simona Ventura e Giovanni Terzi o di Diletta Leotta con Karius -, alcune coppiescoppiate e sembra che per la maestra di danza e conduttrice radiofonica già da qualche tempo la vita sia tornata al singolare.torna single dopo 18 anni Nondi certo pochi gli anni trascorsi con il compagno. O meglio, ex compagno, stando ai rumors già circolati nelle scorse settimane e confermati dal giornalista Gabriele Parpiglia e dall’esperta di gossip Deianira Marzano durante l’ultima puntata di Gente di Mare, in onda ogni mercoledì pomeriggio su Radio Marte.